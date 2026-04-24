Entrenador de D. Limache le resta dramatismo a la salida de Pinares: "El equipo ha demostrado que no depende de un jugador"

Deportes Limache sorprendió tras anunciar la partida de su capitán, César Pinares, quien se había consolidado como referente del equipo desde su arribo en 2025.

Apenas a unas horas de disputar el partido frente a Audax Italiano durante este viernes, el entrenador del elenco rojinegro, Víctor Rivero, optó por quitarle peso a la partida del volante.

Pese a su postura tranquila, el director técnico reconoció el impacto de la baja señalando que "lo lamentamos, fue un jugador muy importante en el año".

En esa misma línea, el estratego profundizó sobre la situación del jugador y enfatizó que "el tomó esa decisión y hay que respetarla. El equipo ha demostrado que no depende de un jugador. Logró un funcionamiento. Esperemos que no nos afecte y de eso tenemos que preocuparnos como cuerpo técnico".

Al abordar la gran campaña del conjunto "cervecero" a lo largo de la temporada, el DT valoró el presente de sus dirigidos. Sobre este punto, remarcó que "el equipo sigue siendo competitivo, no solo en el Campeonato Nacional, sino que también en la Copa de la Liga. Hay que mantenerlo, estamos todos ilusionados, pero esto es día a día, partido a partido".

Para cerrar su intervención, Rivero hizo hincapié en el desarrollo colectivo de la plantilla, expresando que "más allá del puntaje que llevamos en la tabla, estoy muy conforme por cómo sigue el equipo esta maduración. Contentos por el funcionamiento. La misión es sostenerlo, esperamos seguir de la misma manera".

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