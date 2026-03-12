Entrenador brasileño reconoce acercamientos para dirigir a la U: “Hay una posibilidad”

Otra vez Universidad de Chile tendrá que buscar un nuevo técnico. El cuadro azul oficializó el miércoles la salida anticipada de Francisco Meneghini, tras el mal arranque de temporada, por lo que tendrá que salir al mercado para encontrar a su reemplazante.

Una de las opciones que toma fuerza para sentarse en la banca del conjunto estudiantil es el brasileño Paulo César Turra, cuyo último club fue el Vila Nova de la Serie B de Brasil y quien fue ofrecido en los últimos días.

El propio estratego admitió contactos para ser le nuevo DT de la U, al expresar a As Chile: "Mis asesores me comentaron que había una publicación donde me mencionaban y un intermediario que conozco hace algún tiempo me dijo que existía una posibilidad en la Universidad de Chile. Hay que hablar, pero existe la posibilidad".

Consultado sobre si ha visto algo de la U en este inicio de temporada, el ex ayudante de Luiz Felipe Scolari sostuvo: "Vi la tabla de posiciones y vi que está bajo el décimo puesto. Está en una posición que no tiene nada que ver con el historial y la tradición de la U. Con la U siempre tienes que estar arriba, entre los primeros. Conozco Chile porque jugué ahí. Incluso fue contra la U en una copa internacional. La U es uno de los grandes equipos de Sudamérica. Si hay conversaciones por delante, estoy abierto a hablar y llegar a algún denominador común. La U es un gran equipo, muy grande".

Además, recordó la chance que tuvo de llegar en 2020 junto a Scolari a la banca de Colo Colo: "Sí, recuerdo esa posibilidad, pero no se dio por diferentes motivos. Felipao no habló con nosotros, el staff, sobre las razones de por qué no se concretó. Él tenía muchas ganas de trabajar en Colo Colo. ¡Muchas! Pero de esos detalles no habló con la comisión técnica".

