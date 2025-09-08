En España destacan la actitud competitiva y el liderazgo de Alexis Sánchez en Sevilla

Fue hace una semana que Alexis Sánchez sorprendió, en el último día del mercado de traspasos del fútbol europeo, con su fichaje en el Sevilla, tras rescindir anticipadamente contrato con el Udinese de Italia.

Eso sí, el delantero chileno tardó unos días en integrarse, pero ya vive sus primeras jornadas de entrenamientos en el cuadro andaluz.

En ese sentido, desde España destacaron la actitud competitiva y el liderazgo que ha mostrado el goleador histórico de la Roja en el conjunto sevillano.

"La competitividad de Alexis Sánchez en el entrenamiento del Sevilla", escribió El Chiringuito TV en sus redes sociales tras captar imágenes de la práctica de este lunes.

En tanto, el Diario de Sevilla sostuvo: "Los de Matías Almeyda parecen haber encontrado nuevos líderes en Alexis Sánchez y César Azpilicueta, que se han integrado con mucha facilidad en la plantilla blanquirroja. Los veteranos futbolistas han tomado las riendas en un vestuario carente de líderes, siendo este uno de los motivos por los que se ha acometido su fichaje".

Consignar que Sánchez podría tener su esperado estreno en el elenco blanquirrojo este viernes, cuando enfrente al Elche (16:00 horas chilena), por la cuarta fecha de la Liga española.

(Imagen: @sevillafc)

