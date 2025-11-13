En España aseguran que en el Sevilla "trabajan" para extender el contrato de Alexis Sánchez

Después de un inicio con destacadas actuaciones en el Sevilla, con dos goles y dos asistencias, Alexis Sánchez se recupera de una lesión y su ausencia se ha sentido en el cuadro andaluz.

Por eso, desde España dieron a conocer que en el conjunto de Nervión ya piensan en extender el contrato del goleador histórico de la Roja, el cual expira en junio de 2026.

En ese sentido, el sitio partidario "Orgullo Biri" aseguró que el director deportivo del club, Antonio Cordón, quiere prolongar el vínculo del tocopillano y también del volante Batista Mendy.

"El Sevilla FC no quiere esperar al verano. Antonio Cordón trabaja ya en la continuidad de Alexis Sánchez y Batista Mendy, dos piezas clave en el proyecto de Matías Almeyda", sostuvo el citado medio.

"El director deportivo busca cerrar ambas operaciones antes de que finalice la temporada. La intención es blindar a dos futbolistas que han demostrado compromiso y rendimiento en un momento decisivo", añadió.

