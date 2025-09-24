"En el juego colectivo veo mejor a la U que Alianza Lima", afirma ídolo peruano

Tras empatar la semana pasada sin goles en Perú, Universidad de Chile y Alianza Lima disputarán este jueves la revancha en Coquimbo en busca del avance a las semifinales de la Copa Sudamericana.

En la previa del cotejo, un ídolo del fútbol peruano como es Roberto "Chorri" Palacios palpitó el duelo y se rindió frente a la U.

"En el juego colectivo veo mejor a la Universidad de Chile", comenzó diciendo el otrora volante en conversación con el sitio Redgol.

Además, pese a ser identificado con Sporting Cristal, aseguró que siempre va a apoyar a los clubes de su país: "Como peruanos esperamos que a Alianza le vaya bien allá, que juegue bien, que saque un resultado de forma inteligente. Porque, al frente tendrá un equipo que me ha gustado mucho cómo se desenvuelve, cómo sale, cómo juega".

Eso sí, advirtió: "Sin embargo, a la U le puede costar con un equipo cerrado y que tiene jugadores rápidos como Castillo o Quevedo, que vienen haciendo una gran campaña a nivel internacional. Allí, Alianza podría sacar provecho".

Por último, sostuvo que el jugar a puertas cerradas y sin público, por la sanción de la Conmebol, le puede jugar en contra a la U: "El público de la Universidad de Chile es alentador, empuja al equipo, lo hace sentirse en casa. Que no puedan contar con él, es un extra".

Por último, sobre el técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, Palacios comentó: "Espero que le vaya muy bien y que ayude a mejorar el nivel del fútbol peruano. Antes, no podíamos pasar ni primera fase".

PURANOTICIA