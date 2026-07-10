En Curicó Unido valoran la llegada del VAR al Ascenso: "Nos da tranquilidad a todos"

Los clubes de la Primera B del fútbol chileno recibieron una buena noticia esta semana. Es que el Consejo de Presidentes de la ANFP finalmente aprobó la implementación del VAR en esta categoría de cara al segundo semestre de esta temporada 2026.

El sistema tecnológico se comenzará a implementar desde el inicio de la segunda rueda del torneo del ascenso, durante el fin de semana del 24 de julio.

Uno que aplaudió la determinación fue el presidente de Curicó Unido, Julio Ode, quien aseguró que es una buena medida, debido a los errores de los árbitros.

"Es un gran paso porque nos da tranquilidad a todos. De repente hemos visto que los árbitros se equivocan, porque todos nos equivocamos, así que es bueno tener un VAR porque hay muchos intereses en juego", expresó el timonel en conversación con el sitio Redgol.

Además, el directivo del conjunto "tortero" resaltó la importancia del VAR en un certamen que está "de lo más peleado en la historia. Se ve en la tabla de posiciones, donde el sexto está cerca del primer lugar, es un campeonato muy competitivo y peleado".

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