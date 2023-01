En Colo Colo harían todos los esfuerzos para truncar la salida de Lucero

Un nuevo episodio se escribe en el "gallito" que juegan Colo Colo y el delantero argentino Juan Martín Lucero, quien comunicó a la dirigencia que no continuará en el club para aceptar una oferta del Fortaleza de Brasil, pese a tener contrato vigente hasta 2025.

Todo esto provocó una dura respuesta por parte de la mesa que dirige Alfredo Stöhwing, presidente del Cacique, que advirtió que preparará una ofensiva legal contra el atacante y el equipo que quiera quedarse con sus servicios.

Pero eso no es todo, ya que según informó esta jornada TNT Sports, desde el cuadro albo sumaron un nuevo antecedente que complicaría las chances del "Gato" para arribar al conjunto tricolor.

"Desde el entorno del club del actual campeón del futbol chileno aseguran que el contrato del ex Vélez Sarsfield del 2022-2023 ya se encuentra inscrito en la ANFP para la siguiente temporada del Campeonato Nacional, situación que en Brasil no lo confirman", detallan desde el citado medio.

Eso sí, la misma publicación advierte que desde el gigante sudamericano apuntan que "el acuerdo firmado entre el goleador y la institución de Macul no está federado, esto significa que la matricula del "Gato" no fue entre los 10 días, por lo que no habrían problemas legales en caso de contratar al atacante".

Si bien de momento todo la polémica se ha instalado entre el club chileno y el brasileño, en las últimas horas desde España ha surgido la información que el Cádiz también estaría interesado en los servicios del trasandino.

PURANOTICIA