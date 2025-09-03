En Brasil resaltaron a "las esperanzas chilenas" de cara al Mundial de 2030

La selección chilena visitará este jueves a Brasil por la penúltima fecha de estas Clasificatorias para un Mundial 2026 donde la Roja se quedó sin chances matemáticas de ir.

La Roja enfrentará el cotejo ante la Verdeamarela, y luego ante Uruguay, sin ningún integrante de la Generación Dorada y con un renovado plantel pensando ya en el siguiente proceso con miras al Mundial de 2030.

La prensa brasileña no quedó indiferente ante esto y destacó la nueva camada de jugadores nacionales en la nómina del técnico interino Nicolás Córdova.

En ese sentido, Globo resaltó que Darío Osorio, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Lucas Assadi son "las esperanzas chilenas para pelear un lugar en el Mundial 2030".

Consignar que el duelo entre la Selección chilena y el Scratch se disputará este jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

