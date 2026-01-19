En Brasil destacan las "cifras impresionantes" de Gonzalo Tapia enfrentándose a los clásicos rivales del Sao Paulo

Gonzalo Tapia tuvo su estreno goleador en 2026 este domingo, aportando con una conquista para el empate entre Sao Paulo y Corinthians, duelo válido por la tercera fecha del Campeonato Paulista.

Más allá de la importancia que tuvo sobre el terreno de juego, el atacante fue destacado en Brasil por su registro en los clásicos del elenco tricolor ante el "Timao" y Palmeiras.

El medio partidario "SPFC" detalló que el formado en Universidad Católica sumó su tercera diana en este tipo de compromisos, con dos conquistas contra Corinthians y una al Verdao.

"El rendimiento de Tapia va más allá de los goles. En partidos clásicos, ha registrado cifras impresionantes, participando en un gol cada 74 minutos. Durante su tiempo en el campo, el delantero ha realizado diez remates, cuatro de ellos a portería", resaltaron.

Sin embargo, "Avante Meu Tricolor", otro portal cercano a los brancos, advirtió una estadística que complica al chileno: cada vez que anota en derbis, su equipo no ha ganado.

Es que además de la igualdad del domingi, los otros dos cotejos donde Tapia festejó ante los archirrivales del conjunto paulista terminaron en derrotas para los pupilos de Hernán Crespo.

