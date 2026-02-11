En Argentina cuestionaron fichaje de Morales en Argentinos Jrs: "Nivel en baja"

Iván Morales ya definió su futuro para este 2026. El delantero chileno continuará en el fútbol argentino después de ser oficializado como nuevo refuerzo de Argentinos Juniors.

El arribo del nacional a los Bichos no cayó bien en un sector de la prensa trasandina, pues Nahuel Ferreira, periodista especialista en mercado de fichajes, utilizó su cuenta de X donde cuestionó la llegada del ex Colo-Colo al club.

"Tengo que reconocer que el trabajo del representante de Iván Morales fue muy bueno, lo ofreció en casi todos los clubes del fútbol argentino hasta que uno lo cerró, fue #AAAJ", expresó el comunicador.

"En los últimos 93 partidos entre CruzAzul y Sarmiento marcó solamente 8 goles. Nivel en baja…", añadió sobre el criollo.

