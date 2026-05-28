En Argentina aseguran que Carlos Palacios integra la "lista de prescindibles" en Boca Juniors para el próximo semestre

Un complejo panorama se le avecina a Carlos Palacios, quien a causa de una rebelde lesión que arrastra desde fines del año pasado, no vio acción durante el primer semestre del 2026 con Boca Juniors.

A raíz de esta situación, que se suma a la irregularidad que exhibió desde su arribo al club en enero de 2025, el cuadro "xeneize" tomaría una drástica decisión que afecta el futuro de la "Joya".

Según el periodista de ESPN Argentina, Augusto César, el conjunto que comanda Juan Román Riquelme pondría al chileno en la lista de prescindibles para el mercado de pases que se avecina.

La idea del elenco auriazul sería liberar un cupo de extranjero para reforzarse pensando en los desafíos de la segunda mitad de la temporada, y el volante criollo sería el sacrificado.

Cabe recordar que pese a estar entrenando con el resto de sus compañeros, el formado en Unión Española no fue citado para el encuentro de este jueves ante Universidad Católica, duelo donde tanto la escuadra de la Ribera como los "cruzados" buscarán su lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores.

(Imagen: @carliitospalaciios00)

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