Diego Coelho lamentó la caída ante Olimpia, pero realizó un positivo balance de la participación de Audax en la Sudamericana

El plantel de Audax Italiano ya está de vuelta en Chile tras caer el miércoles por 3-1 ante Olimpia en Paraguay, y quedar eliminado de la Copa Sudamericana 2026.

A su llegada a Santiago, el delantero Diego Coelho lamentó la derrota sufrida en suelo guaraní, aunque realizó un positivo balance sobre la campaña en el torneo internacional.

"Tristes, partimos ganando y teníamos una expectativa muy grande. Salimos con el envión para buscar el segundo gol que necesitábamos y quizás ahí nos desconcentramos un poco defensivamente, y ante equipos grandes te pueden dar vuelta un partido", expresó el atacante en declaraciones que reproduce radio ADN.

"Es un balance positivo, ganamos un partido afuera en Brasil, nos hicimos fuertes con Barracas, empatamos en Argentina. Nos quedamos peleando hasta el final, es meritorio. Ahora hay que pensar en el torneo nacional, que estamos al debe", añadió.

Por último, el ariete enfatizó: "Pasa por tener equipos cortos. Si no tienes poderío, no te da los planteles para hacer dos equipos y hacer una rotación. Los elencos más pequeños no tienen ese poder".

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