Colo-Colo descarta la salida de Javier Correa ante supuesto interés de Alianza Lima: "Es complejo que pudiese salir en un corto plazo"

Este miércoles, el diario Líbero de Perú lanzó una bomba y aseguró que Alianza Lima, unos de los clubes más importantes del país incaico, estaría tras los pasos de Javier Correa, delantero que vive un renacer con la camiseta de Colo-Colo.

Es que tras un 2025 donde recibió constantes críticas por su falta de finiquito, el argentino fue agarrando confianza en las últimas semanas y ya suma ocho goles en 12 compromisos con el "Cacique".

Para fortuna de los hinchas del elenco popular, Jaime Pizarro, otrora capitán del cuadro de Macul y actual director de Blanco y Negro, le bajó el pulgar a la salida del atacante.

"No me cabe duda que producto de ese desempeño seguramente habrá más de un interés, pero hoy es parte del plantel, parte del equipo, está absolutamente considerado en este esquema. Veo complejo, por decir de una manera sencilla, que pudiese salir en un corto plazo", aclaró el "Kaiser", quien asumió un rol preponderante en todo lo relacionado con el plantel del conjunto albo.

El exministro de Deportes felicitó al trasandino "por su dedicación, por su compromiso, a tal punto que hizo un esfuerzo que no le permitió jugar el segundo tiempo (ante Universidad Católica) y lo hizo con total disposición convirtiendo goles maravillosos. De verdad felicitaciones para él y para el equipo, porque son quienes permiten asistirlo y acompañarlo para abrazarse al final del partido".

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