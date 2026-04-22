Emiliano Astorga tras alcanzar la cima con Puerto Montt: "No somos el Barcelona, somos un equipo humilde"

La cima del campeonato de la Primera B del fútbol chileno tiene un nuevo dueño. Esto se concretó luego de que Deportes Puerto Montt superara a Deportes Temuco con un marcador de 2-1, en un duelo válido por la octava fecha de la competición.

Una vez finalizado el encuentro, el estratega del actual líder del certamen aprovechó la instancia para destacar la entrega de su plantel. Además, el entrenador no dejó pasar la oportunidad para enviar una clara respuesta a quienes han cuestionado la forma en que se desenvuelve su escuadra sobre el terreno de juego.

Durante su diálogo con los medios en la respectiva conferencia de prensa, el director técnico inició su intervención señalando: "Nosotros somos un equipo que, en base a esfuerzo y sacrificio, ha conseguido los puntos que tiene en estos momentos. Para Puerto Montt no va a ser fácil este campeonato, por lo tanto, es valorable lo que están haciendo los jugadores".

En esa misma línea, el adiestrador profundizó en su defensa frente a los detractores de su propuesta futbolística y complementó: "Que a algunas personas no les guste (el juego de Puerto Montt), nosotros no somos el Barcelona, somos un equipo humilde, que trabaja los partidos, que tiene que sacarse la mugre en la cancha para conseguir puntos".

Para cerrar sus declaraciones, Emiliano Astorga quiso remarcar el mérito de sus dirigidos expresando: "Yo felicito a mis jugadores, porque son ellos los que se esfuerzan y luchan en cada partido para poder sumar. Así que hay que seguir en ese camino".

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