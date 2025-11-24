Emiliano Amor: "No me quedaré en Colo-Colo por quedarme, sino para armar un proyecto en 2026"

Desde hace semanas que se habla de que Emiliano Amor es uno de los jugadores que no continuará en Colo-Colo de cara a la próxima temporada.

Por eso, tras la goleada del Cacique por 4-1 a Unión La Calera en el estadio Monumental, por la 28° fecha del Campeonato Nacional, al defensa le consultaron sobre su futuro en el cuadro albo, en el cual termina contrato en diciembre. Y el zaguero dejó un contundente mensaje.

"El año pasado capaz estaba un poquito más nervioso. Este año me dedico solamente a jugar estos tres partidos y solamente pensando en eso y clasificar a una copa", expresó el defensor en zona mixta.

Además, el futbolista reveló el diálogo que tuvo con el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz: "Solamente me dijeron ‘no pienses en lo que va a pasar, enfócate en estos partidos que quedan’, porque así se puede el día de mañana pelear por algo personal o pelear por algo grupal. Me dedico solamente a estar en el día a día presente, en los entrenamientos y no pensar más allá, porque si no la cabeza se te va a cualquier lado"

"Yo ya lo dije, todos lo saben, me quiero quedar. Pero no hay que quedarse por quedarse. Creo que a fin de año van a analizar, van a ver con el cuerpo técnico. Creo que van a hacer un análisis bastante grande de todo el año", añadió.

Por último, Amor agregó: "No me quedaré por quedarme, sino para armar un proceso, para armar un proyecto el año que viene, que estén todas las piezas importantes, cuerpo técnico, dirigencia, jugadores tirando para el mismo lado. Así que eso de quedarme por quedarme, no lo voy a hacer".

PURANOTICIA