Elche de Lucas Cepeda cae ante Villarreal y queda a un punto del descenso

Pese a que en los últimos minutos descontó con un cabezazo del uruguayo André da Silva (82’) y que tuvo la posesión de la pelota, Elche no pudo evitar la derrota ante Villarreal como visita en el marco de la fecha 27 de la liga.

Villarreal prácticamente cerró el partido a su favor en el primer tiempo con las anotaciones de Tajon Buchanan (31’) y Santi Mouriño (40’) que vulneraron la resistencia del portero Matías Dituro.

En la segunda fracción, el DT Eder Sarabia hizo varios cambios para aumentar la potencia ofensiva de su equipo, pero consideró al atacante chileno Lucas Cepeda, quien no se movió de la banca.

Con esta derrota, Elche entró a un terreno peligroso porque con 26 unidades sólo supera en una a Mallorca que es el último de los equipos que está en zona de descenso.

