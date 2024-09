El reclamo de Esteban Pavez que salpica a la dirigencia de Colo-Colo tras partido suspendido ante la UC

La 24° fecha del Campeonato Nacional 2024 se iba abrir este viernes con el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica, pero el duelo fue suspendido por falta de contingente policial.

La determinación no dejó nada de contento al capitán del "Cacique", Esteban Pavez, quien en conferencia de prensa manifestó un motivo bastante personal y que salpica a la dirigencia de Blanco y Negro.

"En lo personal quería jugar el partido, además que iba a ser homenajeado por mis 300 partidos en Colo-Colo, que ya los pasé hace rato. Por primera vez iba a recibir un homenaje en el Monumental. No me dieron un homenaje por los 100 partidos ni por los 200, así que ahora me lo tenían que dar por los 300", expresó el volante.

"Esas cosas pasan en Colo-Colo que uno no se explica, yo soy un jugador de casa y obviamente uno se siente que no te reconozcan, he jugado más de 300 partidos y nunca he recibido ninguna camiseta. Aunque sean 10 segundos para recibir una camiseta frente a toda la gente, hubiese sido muy importante para mí, mis cercanos saben que yo estaba esperando eso", añadió.

Además, anticipó la llave de cuartos de final de Copa Libertadores frente a River Plate, cuya ida se disputará este martes en el reducto de Macul: "Ha sido un año duro en todo aspecto, jugamos dos fases previas de Copa Libertadores para entrar a la fase de grupos, después jugamos seis partidos muy difíciles, los octavos de final también fueron durísimos, ahora enfrentamos a un grande de América, y nosotros también lo somos".

"River es el favorito, todos sabemos las contrataciones que hicieron, el dinero que gastaron, el plantel que tienen y con un gran técnico como Marcelo Gallardo, pero nosotros tenemos nuestras armas y confiamos en lo que tenemos. Si hacemos lo que venimos haciendo, podemos sacar un resultado positivo el martes", agregó.

Por último, Pavez sostuvo que "nuestro equipo cada vez tiene más coraje, está con muchas ganas de llegar lo más lejos posible, salir campeón es el sueño de todos, pero tenemos que ir paso a paso".

