"El orgullo de papá": La FIFA resaltó a Lautaro Millán por elegir jugar por la Roja Sub-20 sobre Argentina

La Selección chilena Sub-20 arrancó bien su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en el país con el triunfo ante Nueva Zelanda, pero se complicó al sufrir una dura derrota por 2-0 ante Japón, resultado que complicó sus aspiraciones para clasificar a los octavos de final.

Uno de los pocos rescatables de la Roja en la caída ante los "nipones" fue Lautaro Millán, nacido en Argentina que decidió jugar por el combinado nacional y quien marcó en el estreno ante los oceánicos.

Por eso, la FIFA le dedicó mediante sus redes sociales una emotiva nota por su decisión de jugar por Chile y desestimar a Argentina.

"Millán, el orgullo de papá. Nacido en Argentina, el mediocampista ofensivo decidió representar al país de su padre", resaltó el organismo.

Además, añadió que "con apenas 20 años, Millán se mostró sorprendentemente tranquilo al evaluar la escena que había presenciado unos 15 minutos antes".

"En cualquier caso, a más de 1.500 kilómetros de distancia, con la imponente Cordillera de los Andes separándolos por un tiempo, había alguien que el joven centrocampista ofensivo sospechaba que estaba abrumado por la emoción", dice la publicación.

"Seguro que está llorando en mi casa, así que yo también me alegro mucho por él, porque es su país. Y gracias a mi papá, yo también estoy aquí", dijo el centrocampista de la Rojita.

Cabe señalar que el padre del talentoso jugador, Pascual Bautista Millán, nació en Concepción, en la región del Biobío y vive entre Bahía Blanca y Avellaneda en Argentina para estar con su hijo que juega en Independiente. Allí trabaja cargando y descargando camiones.

PURANOTICIA