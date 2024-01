El mensaje directo de Arturo Vidal a Alexis: "Por favor, ándate de Inter"

Este sábado en el triunfo sobre Hellas Verona, Alexis Sánchez nuevamente contó con escasos minutos para demostrar sus quilates en Inter de Milán, cuadro que marcha en el primer lugar de la Serie A.

El "Niño Maravilla" ingresó recién en el 81, situación que dejó muy molesto a su eterno compañero en la Selección chilena, el mediocampista Arturo Vidal, quien en una transmisión para su canal de Twitch se quedó del poco tiempo que ha tenido el tocopillano sobre el terreno de juego.

"Alexis, si me estás escuchando, por favor ándate del Inter. Está puro hueveando (sic), no tenía que haber vuelto", aseguró de entrada del mediocampista, quien compartió con el delantero en su anterior paso por el elenco neroazzurro.

Asimismo, el "King" remarcó que "es más porfiado, le dije la otra vez que se fuera a un equipo donde él disfrutara, donde la gente lo quisiera, pero es porfiado".

Vidal no se quedó ahí y profundizó aún más en la actualidad del atacante. "Lautaro Martínez- es un buen delantero, pero Alexis debería jugar en este equipo... -Henrikh- Mkhitaryan, cómo va a jugar ese weón (sic) antes de Alexis... cómo va a jugar éste y no Alexis. Me quiero matar", lanzó el oriundo de San Joaquín.

Por último, Vidal señaló: "¿Cómo vas a tener a Alexis afuera hasta los 81? Qué rabia, qué rabia. Prefiero que esté en River a que esté en el Inter. El tiene que estar donde lo quieran, que juegue, porque es feliz jugando, pero así no, y no es porque sean mejor que él, sino que porque el entrenador no lo quiere y listo", cerró.