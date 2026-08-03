Alejandro Tabilo sube al puesto 26° del ranking ATP tras alcanzar las semifinales en Washington

La ATP actualizó este lunes su ranking mundial, el que dejó movimientos importantes para los principales tenistas chilenos, con Alejandro Tabilo consolidándose como la primera raqueta nacional tras su destacada actuación en el ATP 500 de Washington.

Tabilo escaló cuatro posiciones y se ubicó en el puesto 26 del mundo, luego de alcanzar las semifinales del certamen estadounidense, resultado que le permitió seguir acercándose a los mejores del circuito.

En tanto, Cristian Garin, quien todavía no regresa a las canchas, avanzó tres lugares hasta el puesto 136, recuperando el sitial de segunda mejor raqueta chilena y desplazando a Tomás Barrios, quien descendió siete posiciones para quedar 145°.

Por su parte, Matías Soto retrocedió del 252° al 256° lugar, mientras que Nicolás Jarry aparece en el puesto 760 del ranking mundial.

En la parte alta de la clasificación, el italiano Jannik Sinner se mantiene como número uno del mundo, mientras que el podio sufrió una modificación: el español Carlos Alcaraz ascendió al segundo puesto sin necesidad de competir, desplazando al alemán Alexander Zverev, quien cayó al tercer lugar.

TOP 10 DEL RANKING ATP

1° Jannik Sinner (Italia): 13.450 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España): 8.160 (+1)

3° Alexander Zverev (Alemania): 8.120 (-1)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá): 4.740 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia): 3.760 (0)

6° Daniil Medvedev (Rusia): 3.620 (+1)

7° Alex de Miñaur (Australia): 3.560 (-1)

8° Flavio Cobolli (Italia): 3.330 (+1)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos): 3.230 (+1)

10° Ben Shelton (Estados Unidos): 2.680 (-2)

RANKING DE LOS CHILENOS

26° Alejandro Tabilo: 1.728 puntos (+4)

136° Cristian Garin: 438 (+3)

145° Tomás Barrios: 400 (-7)

256° Matías Soto: 214 (-4)

705° Nicolás Villalón: 48 (-11)

725° Daniel Núñez: 45 (-34)

760° Nicolás Jarry: 40 (+3)

812° Benjamín Torrealba: 34 (+8)

948° Bastián Malla: 23 (+14)

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