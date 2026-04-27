El mensaje de Lucas Cepeda tras no ser considerado en importante triunfo del Elche

Un respiro en la tabla de posiciones de la Liga española logró este domingo el Elche de Lucas Cepeda. Jugando en condición de forastero, superaron por 2-1 al Real Oviedo, elenco que marcha colista, logrando así tomar distancia de los puestos de descenso.

A pesar del resultado positivo para la escuadra franjiverde, el atacante chileno no sumó minutos en cancha. La decisión pasó por el técnico Eder Sarabia, quien optó por mantener al jugador durante todo el compromiso sentado en el banco de suplentes.

Frente a las interrogantes que podría generar su actual presente en el club, el seleccionado nacional dejó en claro que no existe inquietud alguna. Para evidenciar su tranquilidad ante las dudas, el deportista compartió un breve mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el ex atacante de Santiago Wanderers y Colo-Colo subió una publicación donde expresó que "en la mía, enfocado y muy feliz".

La próxima oportunidad para que Cepeda busque sumar minutos será el domingo 3 de mayo, donde desde las 8:00 horas el Elche deberá visitará al Celta de Vigo.

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