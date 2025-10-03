El homenaje del Barcelona a Alexis Sánchez previo al duelo ante el Sevilla

Alexis Sánchez vivirá este domingo un partido especial en el Sevilla por la Liga española, porque el delantero chileno se reencontrará con el Barcelona, cuadro en el que tuvo un paso entre 2011 y 2014.

Este reencuentro no ha pasado desapercibido en España, pues el medio catalán Mundo Deportivo le dedicó una especial nota al goleador histórico de la Roja. Pero tampoco para el propio conjunto culé, que también le dedicó un mensaje a través de su sitio oficial.

En la publicación, el elenco blaugrana comienza recordando el golazo de globito que el nacional le marcó al Real Madrid en 2013.

"Fue capaz de detener el tiempo en el Camp Nou. Un golazo que perdura en la eternidad blaugrana por su majestuosidad, y por ser en un Clásico. Sin duda, aquella exquisitez fue una de las pinceladas más destacadas del futbolista chileno con la camiseta de Barcelona", resaltó.

"El Sevilla ha encontrado en Alexis Sánchez a un futbolista veterano, pero decidido a dar el máximo sobre el terreno de juego. De momento, una asistencia y un gol son el balance del ex blaugrana, que se ha erigido en uno de los líderes del equipo", agregó sobre su actualidad en los andaluces.

Además, añadió: "El niño prodigio de Tocopilla que aterrizó en Cataluña en 2011, procedente del Udinese, y que se marchó en 2014, vuelve a cruzar su camino con el FC Barcelona".

Consignar que el duelo entre el Sevilla y el Barcelona se disputará a las 11:15 horas de este domingo, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y por la octava fecha de la Liga española.

PURANOTICIA