El gran reconocimiento que tuvo Jordhy Thompson en el Orenburg: "Gracias por elegirme"

El duro momento de Jordhy Thompson en el Orenburg de Rusia a comienzos de este 2025 ya quedó atrás y ahora el joven delantero chileno atraviesa un gran presente en el club.

El atacante nacional recibió este lunes un importante reconocimiento en el cuadro ruso, al ser elegido como el mejor jugador del mes por los hinchas de la institución.

El propio ariete lo dio a conocer a través de sus redes sociales con un breve mensaje y una imagen con el premio. "Gracias a la gente por elegirme... Vamos a seguir dando todo por esta camiseta", escribió el ex jugador de Colo Colo en su cuenta de Instagram.

Thompson se adjudicó el reconocimiento después que en el último mes anotara tres goles y aportara con una asistencia en cinco partidos disputados.

Consignar que a comienzos de año el joven atacante fue apartado del Orenburg, tras ausentarse al comienzo de la intertemporada por problemas en Chile y luego regresar con sobrepeso. Sin embargo, en los últimos meses tuvo renacer con el técnico bosnio Vladimir Sliskovic.

