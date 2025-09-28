El experimento de Álvarez no resultó y la U lamentó un empate ante La Serena

Universidad de Chile no pudo aprovechar el envión anímico de su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana y cosechó un pobre empate a uno ante Deportes La Serena que lo dejó prácticamente fuera de la pelea por el título de la Liga de Primera.

El conjunto laico volvía a la acción en el torneo nacional luego de casi un mes y lo hacía con la misión de ganar para tratar de recortar distancias con el sólido líder Coquimbo Unido. Pero enfrente tenía a un cuadro nortino que tenía la obligación de sumar para alejarse de la zona de descenso.

A diferencia de la llave de Copa Sudamericana ante Alianza Lima donde dispuso de un once estelar en ambos duelos, en esta ocasión el técnico azul Gustavo Álvarez decidió darle descanso a la mayoría de los titulares y alineó a varios hombres que no ven acción regularmente.



El experimentó parecía darle resultado al estratego. La U impuso sus condiciones desde el primer minuto y en los pies de Leandro Fernández (11') y Maximiliano Guerrero (14') tuvo sus ocasiones más claras, aunque se encontró con las manos seguras de un Eryin Sanhueza que volvía al pórtico serenense.

Sin embargo, la fracción inicial tuvo un quiebre luego de que Sebastián Díaz fuera retirado en ambulancia tras sufrir una contusión. A partir de ese momento el dueño de casa adelantó las líneas y estuvo a nada de ponerse en ventaja, pero Esteban Moreira no pudo darle dirección a su disparo (41') y en los descuentos, David Retamal sacó prácticamente desde la línea un cabezazo de Nicolás Ferreyra (45+6').

Viendo que sus pupilos extraviaron la brújula, Álvarez ordenó el ingreso de Lucas Assadi y Javier Altamirano, cambios que le permitieron al elenco forastero recuperar la pelota y aproximarse con peligro al arco custodiado por Sanhueza, quien evitó el gol del "Lea" Fernández (61').



No obstante y en una jugada de otro partido, la escuadra papayera movió el esférico de un lado a otro, Moreira lo bajó co el pecho para Jeisson Vargas, quien lo impactó con una impecable volea para superar a Cristopher Toselli y establecer el 1-0 (64') para alegría de su parcialidad en las tribunas.

El pleito se puso cuesta arriba para la visita en el 73' con la expulsión por doble amarilla de Fabián Hormazábal y cuando todo hacía indicar que se metía otra vez en el duelo gracias a la anotación de Assadi (80'), el árbitro Mathias Riquelme recurrió al VAR y anuló la conquista por una falta previa de Maximiliano Guerrero.

Pero el vigente campeón de la Copa Chile tuvo su revancha en el epílogo del cotejo. Matías Zaldivia envió un balón largo para Assadi, quien centró de inmediato para Lucas Di Yorio (86'), que dio media vuelta y con un tiro rasante y con poca fuerza venció la resistencia del guardameta, que no se habló con el central Lucas Alarcón.



Así, los estudiantiles firmaron una paridad que los dejó en el cuarto lugar con 39 puntos, 17 por debajo del líder Coquimbo Unido a falta de ocho compromisos por jugar. El combinado granate, en cambio, se estancó en el 13° puesto con veinte unidades, apenas tres por arriba de la zona de descenso.

En el retorno del torneo pactado para el fin de semana del 19 de octubre, Universidad de Chile recibirá a Palestino, mientras que Deportes La Serena se verá las caras con Ñublense.

Deportes La Serena

Eryin Sanhueza; Nicolás Ferreyra, Andrés Zanini, Lucas Alarcón; Matías Pinto, Juan Fuentes (Manuel Rivera, 85'), Sebastián Díaz (Gonzalo Jara, 37'), Fernando Dinamarca; Sebastián Gallegos (Joaquín Fernández, 85'), Esteban Moreira (Ángelo Henríquez, 85'), Jeisson Vargas. (DT: Mario Sciacqua)

Universidad de Chile

Cristopher Toselli; David Retamal (Lucas Assadi, 45'), Nicolás Ramírez, Ignacio Tapia (Matías Zaldivia, 71'); Nicolás Fernández (Fabián Hormazábal, 63'), Sebastián Rodríguez (Israel Poblete, 74'), Felipe Salomoni, Antonio Díaz (Javier Altamirano, 45'); Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras (Lucas Di Yorio, 55'), Leandro Fernández. (DT: Gustavo Álvarez)

Expulsados: Fabián Hormazábal (UCH, 73')

Árbitro: Mathias Riquelme

Estadio: La Portada, La Serena

