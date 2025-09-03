El duro relato de los que ayudaron a "Paulao" minutos antes de su fallecimiento: "Me agarró la mano y me la apretó fuerte"

El deporte chileno se vio golpeado a comienzos de esta semana por el fallecimiento de Paulo Moreira da Costa, más conocido como "Paulao", histórico head coach del Team Chile de vóleibol playa.

El entrenador brasileño falleció el lunes en el aeropuerto de Santiago, cuando regresaba de Trinidad y Tobago, donde había estado impartiendo cursos.

En el vuelo estuvieron presentes el presidente de la Federación Chilena de Básquetbol, Irán Arcos, y el director nacional del Instituto Nacional de Deportes, Israel Castro, quienes socorrieron al estratego.

"Cuando salía por la manga vi a unas personas que rodeaban a alguien. Estaba Paulao en el suelo, consciente. Ahí le dije: '¿Qué te pasó?', y me respondió: 'Me desmayé, soy hipertenso'", relató Arcos en conversación con Las Últimas Noticias.

"Me agarró la mano y me la apretó fuerte. Le pedí que estuviera tranquilo, que ya venía la asistencia médica. Y me dice: 'Tengo mucho calor', así que lo ayudé a sacarse la parka, sudaba mucho. Pregunté por la ayuda, que no llegaba. No había ni siquiera una silla de ruedas. Y me dijo: 'Me cuesta mucho respirar'. Pasaron como 25 minutos hasta que, por fin, llegó la asistencia", añadió.

En tanto, Castro sostuvo: "Quizás contribuyó a este desenlace que, cuando íbamos a aterrizar, el avión volvió a despegar e hizo la maniobra de aterrizaje por segunda vez. Desconozco el motivo técnico, pero la pista debe haber estado ocupada. Fueron más de 20 minutos que perdimos ahí"..

