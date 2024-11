El descargo de Patricio Rubio tras el gol anulado a Ñublense ante la U: "Para mí no fue falta"

Universidad de Chile se quedó con la Copa Chile 2024 al derrotar a Ñublense por 1-0 en el Estadio Nacional. Y mientras en el cuadro azul todo fue felicidad, en el conjunto chillanejo quedaron indignados por un gol anulado.

Uno de los que explotó con esta situación fue el delantero Patricio Rubio, quien se lanzó con todo. "Cagones. Ya está arreglado, si perdieron el año", disparó el atacante a la cámara de la transmisión oficial en pleno partido.

Ya sobre el final, el ex goleador de los estudiantiles fue expulsado y el técnico Mario Salas tuvo que calmarlo, debido a que seguía con su furia.

Después, tras el cotejo, el ariete lanzó otra incendiaria frase en relación a la U y el título perdido en el Campeonato Nacional ante Colo Colo.

"Lo que dije no más. A la U le robaron el título por la falta que inventaron (en el empate ante Everton por la última fecha) y ahora querían arreglarla, cuando el problema es de la ANFP", sostuvo en radio Cooperativa.

En cuanto a lo que le dijo su técnico Mario Salas tras su expulsión, comentó: "El profe me dijo que me calmara, ya que habíamos dejado todo y que no dependía de nosotros".

Por último, Rubio expresó: "Aclaro que no tengo nada en contra de la U ni de su gente, al contrario. Solo que para mí no fue falta, si van a ver el VAR debieron advertir la de Lorenzo Reyes en el gol de la U que le rompen la boca".

