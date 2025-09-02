El desahogo de Carlos Palacios en Boca Juniors: "Se hablaron cosas innecesarias y feas"

Boca Juniors tuvo una durísima racha negativa en el primer semestre donde uno de los jugadores más apuntados por el mal momento del cuadro xeneize fue el chileno Carlos Palacios.

Sin embargo, el conjunto boquense está revirtiendo el delicado presente y ya suma tres victorias consecutivas en la liga argentina, donde el último triunfo fue ante Aldosivi con una asistencia del ex Colo-Colo, quien tras el cotejo se desahogó.

"Boca te exige ser un jugador más completo y la verdad es que me he preparado para eso. Me lo han pedido y me han ayudado en ese tema", comenzó diciendo la "Joya" a El Canal de Boca.

"Nos hemos hecho un equipo muy fuerte. Hemos hablado las cosas en el vestuario y eso no nos ha ayudado. Habían sido momentos muy turbulentos, donde se hablaron cosas innecesarias y feas. Ahora me dedico a disfrutar este momento; jugar acá es maravilloso", añadió Palacios.

El chileno, junto a su compatriota Williams Alarcón, ahora se preparan con Boca Juniors para visitar a Rosario Central el próximo domingo 14 de septiembre, a las 17:30 horas de nuestro país.

PURANOTICIA