El crudo análisis de Claudio Bravo por presente del fútbol chileno: "Tenemos culpa en eso"

Claudio Bravo dio una extensa entrevista, en la que realizó un duro análisis del presente del fútbol nacional.

"Desde la distancia me da pena la situación en general. Es un tema convulso, el fútbol chileno se ha atascado, el torneo local no crece, la competencia internacional no crece, el futbolista chileno tampoco sale mucho a Europa, y creo que vas viendo situaciones que dan pena, porque sí veo capacidad y talento en los niños y jóvenes, pero hay pocas oportunidades", señaló a TVN.

"Tenemos culpa en eso, de no haber aportado o frenado cosas en su momento. Tenemos culpa, porque cuando fue el boom de nuestra selección, no presionamos para construir un complejo nuevo", añadió.

Además, consultado por la chance de regresar al país, sostuvo que "la opción de volver a Chile siempre está y me gustaría. Sé que tengo la capacidad de aportar y generar cosas buenas, pero no me quiero aventurar más allá. Mi contrato sigue estando aquí hasta junio y es lo que tengo en mente. Veremos qué pasa".

En cuanto a la Roja, dijo que "en Clasificatorias necesitas resultados rápidos, da lo mismo si compite en su club. Si te dan la camiseta tienes que competir, y si no ese nombre se mete en la bola de nieve, genera presión, angustia, en algo negativo. Esto recién comienza, es un camino largo, lo primordial es sacar puntos a como de lugar, si te duermes es demasiado tarde".

También, el golero explicó su ninguneo al ex defensa Rafael Olarra, quien lo criticó por restarse de la Selección en la fecha FIFA de junio: "Si hubiese sido otra persona, lo dejo pasar. Pero cuando le abres la puerta de casa a alguien, las puertas de tu club a alguien, lo llevas al estadio para que pueda disfrutar del fútbol, creo que tiene que existir cierto grado de agradecimiento".

Además, agregó que las críticas son "parte de (la profesión), pero cuando la memoria es frágil y la gente te ataca en circunstancias cuando has hecho lo contrario, te genera algo. Muchas veces me quedo callado y absorbo cosas que me sirven, me encanta cuando me critican, por que es como la gasolina que te meten internamente. Nunca me quedé con la palmadita en el hombro, siempre me quedé con las cosas negativas de mi trabajo y eso te permite crecer".

