El chileno Tabilo resiste a Tirante y al clima para meterse entre los cuatro mejores

El tenista chileno Alejandro Tabilo (68° ATP) consiguió la noche del viernes un importante triunfo al clasificar a las semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro, tras vencer en un intenso partido al argentino Thiago Tirante (92°).

La victoria del nacional se selló con parciales de 7-6(2), 6-7(6) y 6-1, luego de dos horas y 39 minutos de juego, en un duelo marcado tanto por la paridad en la cancha como por las difíciles condiciones climáticas.

Tabilo no sólo debió enfrentar a un rival sólido desde el fondo de la cancha, sino también a la persistente lluvia, que obligó a detener el encuentro en varias ocasiones. De hecho, cuando el primer set estaba por definirse, el partido sufrió una interrupción cercana a los 40 minutos.

El compromiso fue muy equilibrado. El chileno tuvo la oportunidad de cerrarlo en el segundo set cuando se puso 5-4 arriba, pero no logró concretarlo y Tirante forzó el desempate, llevándose la manga y estirando la definición a un tercer set.

En la manga decisiva, sin embargo, Tabilo mostró su mejor versión y fue contundente, imponiéndose por 6-1 para sellar su paso a semifinales, firmando así su primera clasificación a esta instancia en un torneo ATP 500.

En la ronda de los cuatro mejores enfrentará al peruano Ignacio Buse (91°), quien eliminó al italiano Matteo Berrettini (57°) en cuartos de final. El duelo está programado para este sábado, en el tercer turno de la cancha Guga Kuerten, y comenzará no antes de las 19:00 horas.

