El Campanil recuperó la punta del Ascenso tras vencer con lo justo a San Felipe

Pocas horas le duró la fiesta a Deportes Copiapó, ya que este sábado Universidad de Concepción derrotó por 2-1 a Unión San Felipe en el estadio Ester Roa Rebolledo, recuperando la punta de la Liga de Ascenso.

La escuadra penquista se hizo con el control de las acciones en el primer tiempo y se fue al descanso ganando por 2-0 gracias a un doblete de Iam González con un remate rasante desde fuera del área (6') y una anotación de penal (22').

En el complemento, el elenco albirrojo estrechó las cifras a través de Pablo Rodríguez (61') y cuando el dueño de casa aumentó las diferencias, el árbitro anuló la conquista de Mateo Levato (72') por una supuesta infracción sobre el portero Christian Fuentes, desatando el enojo de los locales.

Con esta victoria, el Campanil llegó a los 46 puntos y retomó el liderato que le había arrebatado Copiapó, sublíder con 45 unidades. Los aconcagüinos, en tanto, se mantuvieron 13° con 26 positivos, siete por arriba de la zona de descenso.

El próximo domingo a las 12:30 horas, Unión San Felipe recibirá a Deportes Santa Cruz, rival directo en la lucha por alejarse del fondo de la tabla. Universidad de Concepción, en tanto, enfrentará ese mismo día a Curicó Unido a partir de las 17:30.

