El boletín del triunfo de Argentina ante Suiza: Julián Álvarez en modo Messi y la dupla Cuti Romero-Licha Martínez, otra vez clave

El equipo de Lionel Scaloni se puso en ventaja con gol de Mac Allister, pero sufrió un empate que lo complicó. Tuvo que llegar al suplementario y ahí apareció La Araña para destrabar un duelo que parecía ir hacia los penales. Ahora, se viene Inglaterra en Atlanta.
Aguante, corazón, aguante. En otro partido para el infarto, la selección argentina superó 3-1 a una dura Suiza y está en las semifinales del Mundial que se juega en Norteamérica.
Todo parecía indicar que, con el gol temprano de Alexis Mac Allister, el combinado albiceleste no iba a sufrir como en los dos anteriores encuentros de la fase eliminatoria, pero los europeos se adelantaron en el campo y lograron igualar con una pared bien construida.