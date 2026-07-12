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El boletín del triunfo de Argentina ante Suiza: Julián Álvarez en modo Messi y la dupla Cuti Romero-Licha Martínez, otra vez clave

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El equipo de Lionel Scaloni se puso en ventaja con gol de Mac Allister, pero sufrió un empate que lo complicó. Tuvo que llegar al suplementario y ahí apareció La Araña para destrabar un duelo que parecía ir hacia los penales. Ahora, se viene Inglaterra en Atlanta.

El boletín del triunfo de Argentina ante Suiza: Julián Álvarez en modo Messi y la dupla Cuti Romero-Licha Martínez, otra vez clave
Domingo 12 de julio de 2026 09:13
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Aguante, corazón, aguante. En otro partido para el infarto, la selección argentina superó 3-1 a una dura Suiza y está en las semifinales del Mundial que se juega en Norteamérica.

Todo parecía indicar que, con el gol temprano de Alexis Mac Allister, el combinado albiceleste no iba a sufrir como en los dos anteriores encuentros de la fase eliminatoria, pero los europeos se adelantaron en el campo y lograron igualar con una pared bien construida.

Con la expulsión de Embolo por doble amarilla luego de simular una falta de Paredes, el encuentro se inclinó definitivamente para el lado de la Selección argentina.
El conjunto de Lionel Scaloni se hizo dueño del juego, pero le costó entrar a la defensa suiza. Hasta que una joya de otro partido de Julián Álvarez en el segundo tiempo de la prórroga destrabó el resultado y se terminó el partido. Lautaro Martínez firmó el 3-1 en el cierre y se armó la fiesta en Kansas City.
El próximo miércoles, en Atlanta, Argentina versus Inglaterra. Sí, a 40 años del día que Diego Maradona hizo historia en el Azteca.
PURANOTICIA / AGENCIAS / INFOBAE.COM