El boletín del triunfo de Argentina ante Suiza: Julián Álvarez en modo Messi y la dupla Cuti Romero-Licha Martínez, otra vez clave

Aguante, corazón, aguante. En otro partido para el infarto, la selección argentina superó 3-1 a una dura Suiza y está en las semifinales del Mundial que se juega en Norteamérica.

Todo parecía indicar que, con el gol temprano de Alexis Mac Allister, el combinado albiceleste no iba a sufrir como en los dos anteriores encuentros de la fase eliminatoria, pero los europeos se adelantaron en el campo y lograron igualar con una pared bien construida.