El Betis se toma revancha y vence al Atlético de Madrid en La Liga

El Real Betis de Manuel Pellegrini consiguió una victoria clave al imponerse 1-0 al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, tomando revancha de la goleada 5-0 sufrida en la Copa del Rey días atrás. El triunfo permite al conjunto verdiblanco recortar distancias en su lucha por ingresar a la zona de clasificación a la Champions League.

El único gol del partido llegó en el minuto 28, cuando Antony recibió un pase dentro del área, eludió a un rival y definió con un potente remate que dejó sin opciones a Jan Oblak. La jugada fue la clave para que el Betis se llevara los tres puntos pese a la presión local.

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro anuló un gol de Ademola Lookman por offside, y en el complemento, un autogol de Diego Llorente que habría dado la igualdad fue invalidado por el VAR por un mínimo fuera de juego de Antoine Griezmann. Estas decisiones mantuvieron el marcador a favor de los visitantes.

Con este resultado, el Betis suma su segunda victoria consecutiva en La Liga, afianzándose en el quinto puesto con 38 puntos, apenas cuatro unidades por debajo de la zona de clasificación a la Champions League. Además, Pellegrini logra su segunda victoria sobre el Atlético como entrenador del equipo sevillano, un hito importante ya que el Betis no ganaba como visitante ante los colchoneros desde 2011.

El próximo desafío para el equipo de Manuel Pellegrini será visitar a Real Mallorca el domingo a las 17 horas, con la intención de mantener la racha positiva y seguir acercándose a la zona europea. Por su parte, el Atlético de Madrid deberá reaccionar en las próximas fechas para no alejarse de los puestos de cabeza.

