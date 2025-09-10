El aviso de Guillermo Maripán sobre el nuevo técnico de la Roja: "La siguiente eliminatoria no podemos fallar"

La Selección chilena cerró las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026 con un empate sin goles frente a Uruguay en el Estadio Nacional, por lo que ahora la ANFP deberá seguir trabajando para encontrar al nuevo técnico para el proceso de cara al 2030.

Tras el cotejo ante la Celeste, el defensa Guillermo Maripán manifestó su confianza en el nuevo proceso de la Roja y entregó sus sensaciones sobre la igualdad ante el combinado charrúa.

"La sensación es un poco triste por no haber logrado el objetivo de clasificar al Mundial. Pero a la vez también contento porque es un grupo joven el que se juntó en esta última fecha y se vieron muchas cosas positivas. Siento que se pudo haber ganado, generamos ocasiones, así que nos vamos un poco tristes por el resultado, sentimos que pudimos haber logrado la victoria", expresó el zaguero nacional.

En esa línea, el defensor destacó a la nueva camada y elogió a Iván Román: "Chile es un lugar donde hay mucho talento, solo hay que trabajarlo. Creo que Nico (Córdova) lo ha hecho bastante bien en ese sentido en las series menores y creo que ha demostrado en esta doble fecha eliminatoria que los chicos lo pueden hacer bastante bien. Iván es un chico que tiene muchas cualidades, mucho talento. Pienso que si él sigue con esta mentalidad y con la calidad que tiene, él puede tomar la selección durante mucho tiempo".

Respecto al nuevo técnico de la Roja, Maripán sostuvo: "Esa es una decisión de la Federación, pero personalmente me gustaría ver a un entrenador que conozca al medio, a los jugadores jóvenes, que sepa cómo trabajar y que sepa que en la siguiente eliminatoria no podemos fallar".

Por último, realizó un crítico balance de la campaña del combinado nacional: "Creo que desde el principio de la eliminatoria no hubo paciencia, bajos rendimientos claramente, partidos también donde no estuvimos a la altura. Cuando uno fracasa de esta manera es porque las cosas no se hicieron bien desde el principio hasta el final. Es apresurado decirlo, pero tengo la esperanza de que en las Eliminatorias que siguen lo podemos hacer bien. Hay jugadores que tienen talento, que son jóvenes y están recién comenzando en la selección, y creo que lo pueden hacer muy bien".

