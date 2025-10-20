El análisis de Jaime García al fracaso de la Roja sub-20 en el Mundial: "Era una muerte anunciada"

Si bien ya ha pasado un par de semanas desde que la Selección chilena sub-20 quedó eliminada del Mundial de la categoría que se disputó en nuestro país, el traspié de la Roja sigue siendo tema.

Ahora fue Jaime García, entrenador de Huachipato, quien se refirió a las críticas por el opaco desempeño del combinado nacional en el certamen juvenil.

"Aquí hay un compañero que está de por medio (Nicolás Córdova). A veces, nosotros estamos expuestos al tiro de cañón y tenemos que recibir. Creo que si él está a cargo de un proceso, tiene que responder por ese proceso. Los que deciden son los que están a cargo, que es la ANFP. Yo jamás voy a hablar en contra de un técnico. Y creo que, con argumentos, uno tiene que tratar de apoyar a las divisiones que vienen desde abajo", expresó el adiestrador en conversación con TNT Sports.

"Esto iba a pasar en algún momento, y creo que pasó ahora. Hay que corregir rápidamente lo que faltó y ver cómo podemos mejorar esto para poder llegar no solamente a un Mundial, sino que a varios", añadió el estratego.

Además, agregó: "Los procesos (en el fútbol formativo) no se cumplen, no se respetan. Y cuando hay un proceso, viene de un cimiento fuerte, pero hoy no estamos con un cimiento fuerte, estamos con adoquines. Lo que pasó con la sub-20 no viene de ahora, esto viene de hace 6-7 años. Era una muerte anunciada y nada más que eso. Aquí hay que trabajar profundo, hay que hacer cambios radicales, lo he dicho siempre. Debemos darle el lugar que corresponde a los chicos. Si tú quieres que los chicos lleguen con mentalidad ganadora, ponle buenos buses, buenas canchas, buenos lugares de entrenamiento, buenos baños, todo".

Por último, García sostuvo que "acá las cosas tienen que cambiar de una vez por todas. Yo lo digo con altura de miras, sin criticar a nadie. Hay que despertar al fútbol chileno, porque acá hay buenos chicos y buenos formadores".

PURANOTICIA