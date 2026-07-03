Egipto se impuso en la tanda de penales a Australia y avanza a octavos del Mundial

Australia y Egipto disputaron un partido en el marco de los dieciseisavos de final del Mundial que se definió en penales, tras empatar en el tiempo regular 1 a 1.

Y los "Faraones" abrieron la cuenta mediante el cabezazo de Emam Ashour en el minuto 14 del primer tiempo.

Al inicio del complemento, los egipcios pudieron aumentar la diferencia en el marcador, pero el delantero Omar Marmoush patió afuera.

Al minuto 56, los "Socceroos" igualaron la contienda con un centro que terminó en un autogol de Mohamed Hany.

El tanteador no se movió en los 90 minutos, por lo que el partido se fue al alargue, el cuarto de este Mundial.

En la prórroga, el resultado no cambió y las selecciones tuvieron que definir en los penales, donde los africanos fueron más precisos y ganaron a los oceánicos por 4 a 2.

Con el triunfo, los "faraones" se clasificaron a los octavos de final, donde se enfrentarán al ganador de la llave entre Argentina y Cabo Verde.

(Imagen: FIFA)

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