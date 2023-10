Eduardo Berizzo explicó por qué reservó a Claudio Bravo pese a no citarlo a la Roja para Clasificatorias

La nueva ausencia de Claudio Bravo en la nómina de la Selección chilena, esta vez de cara a los duelos ante Perú y Venezuela por Clasificatorias, sigue siendo tema en la Roja.

Es que en la conferencia de prensa previa al cotejo ante los incaicos, el técnico Eduardo Berizzo volvió a ser consultado por el portero bicampeón de América con el combinado nacional. En ese sentido, el DT argentino explicó por qué lo reservó pese a que no lo convocó.

"Lo de las cartas de reserva es un proceso casi administrativo y automático. De cara al futuro no lo sé (si lo citará), mis decisiones pasan por lo que administro previo a las fechas FIFA, sin enemistad con nadie. No mezclo. Nunca pienso en mí. Nadie está encima del equipo. Los arqueros conversan con el entrenador de arqueros, en este caso Roberto Bonano. Es como hablar conmigo, al ser de mi cuerpo técnico. De cara a la fecha FIFA no llamamos previamente a los jugadores. Claudio llamó y manifestó que no quería venir. Habló con nuestro entrenador de arqueros y le manifestó su deseo de descansar", expresó el estratego.

Además, consultado por sobre si no hubiera sido bueno conversar con el golero por la importancia que tiene para Chile, sostuvo: "Yo hablo con los futbolistas cuando llegan aquí. No tengo comunicaciones previas, salvo técnicas. No converso con ellos preguntando si quieren venir. Luego elijo a quién creo. No hablo con ninguno sobre si están disponibles. Él seguirá siendo reservado".

También, ratificó que el defensa Matías Zaldivia reemplazará a Benjamín Kuscevic y adelantó que los citados a Panamericanos serán clave: "Se lo dije a los muchachos, ellos son la carta de reserva lista. Servirán para nosotros ante cualquier eventualidad. Matías Zaldivia es el reemplazo de Kuscevic. Siempre están listos y nos estamos preparando (para Panamericanos), pero sin dejar de tener claro de que son opción a la adulta".

Respecto al cotejo ante Perú, comentó: "Es un equipo que tiene una manera de jugar que lleva tiempo. Respeta su manera de jugar con jugadores técnicamente muy buenos. Estamos preparados para adaptarnos a su formación. Su pareja de contención marca el inicio de juego, futbolistas que llevan tiempo jugando juntos, contra un rival que juega bien, nuestra manera de presionar será clave".

En cuanto a Alexis Sánchez, Berizzo dijo: "Llegó a la fecha FIFA pasada sin actividad, envuelto en revisiones médicas, y hoy por hoy ya está en dinámica de equipo, en otra forma futbolística, y lo celebramos".

