Edson Puch hace descarnada autocrítica en su retorno al fútbol en Iquique: "No he sido el aporte que muchos esperan"

Este reciente fin de semana se definió el torneo de la Primera B, donde Cobreloa consiguió el anhelado retorno a la Primera División del Fútbol chileno al derrotar a Rangers en Talca par así superar en la tabla a Deportes Iquique y Santiago Wanderers, quienes irán por el último cupo del ascenso.

En los "Dragones Celestes" quedaron con la amargura, pues pese a derrotar a los "caturros" no les alcanzó para quedarse con el título. Y uno de los jugadores del club que expresó sus sentimientos por su presente fue Edson Puch, quien admitió que no ha podio rendir de buena manera en su regreso al fútbol profesional.

"Mi vuelta al fútbol ha sido muy difícil después de un año y cinco meses. Se que no he sido el aporte que muchos esperan. He sentido mucha frustración. Pero seguiré trabajando día a día en esta pausa de un mes para fortalecer mi cuerpo y recuperar la confianza pérdida. Sigo con la fe intacta a pesar de las dificultades", sostuvo el atacante en su cuenta en Instagram.

En ese sentido, el ariete prometió a los hinchas de los Dragones Celestes: "Volveré más fuerte para ayudar a cumplir el objetivo".

Consignar que Deportes Iquique, al culminar en segundo lugar de la tabla, consiguió el paso a las semifinales de la liguilla, donde debe esperar la definición de los cuartos de final para conocer a su rival.

(Imagen: @edsonpuch)

