Edmundo Valladares fijó su postura tras nueva polémica en Blanco y Negro

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, alzó la voz luego de la última polémica que se vivió en el directorio de Blanco y Negro, cuando los representantes del bloque Vial-Ruiz Tagle solicitaran la salida del mandamás de la concesionaria, Aníbal Mosa, y el vicepresidente Eduardo Loyola.

En la previa del choque entre el Cacique y Deportes Iquique, el otrora timonel del club recalcó que "la idea es la que hemos sostenido desde que nos tocó retomar la presidencia del club en el mes de abril y no ha cambiado y es que hay que poner a Colo Colo por delante. Creo que los colocolinos y colocolinas estamos aburridos, estamos cansados de la pelea directiva en Blanco y Negro".

En periodista de profesión apuntó que este tipo de situaciones "solamente sigue dañando a la institución. Creemos que es el momento, sobre todo en un año que ha sido muy complejo, muy difícil, muy duro, de poner el foco en la cancha, de poner el foco en los proyectos".

"El colocolino lo único que desea es que la institución vuelva a salir adelante en lo deportivo. Tenemos que volver a ganar, como dicta nuestra historia. Por lo tanto, nuestro llamado es a poner a Colo Colo por delante una vez más. Lo vamos a reiterar las veces que sea necesario", complementó el dirigente.

Con respecto a las peticiones de salida de la mesa directiva, sostuvo que "la institución tiene sus propios momentos de evaluación y creemos que este no es el momento de realizar ese tipo de peticiones. Es el momento de concentrar los esfuerzos en el trabajo, que los protagonistas sean nuestros jugadores, jugadoras y nuestra gente".

En la misma línea, Valladares reafirmó su respaldo al actual presidente. "Como club hemos votado para que Aníbal Mosa siga siendo presidente, creemos que este no es el momento de caer en peticiones de renuncia. Lo que más ha dañado a Colo Colo en los últimos años son los cambios constantes".

"El apoyo del Club Social y Deportivo Colo Colo a que continuara Aníbal Mosa tiene que ver con dar condiciones de estabilidad, pero insisto que no es el momento de hacer ese tipo de peticiones. Lo que tenemos que hacer es remar todos juntos para que Colo Colo pueda salir adelante", finalizó.

