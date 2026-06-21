Ecuador empató ante Curazao y se jugará la vida en el Mundial 2026 ante Alemania

Ecuador empató 0-0 ante Curazao y quedó al borde de la eliminación en el Mundial 2026: con un punto en dos fechas del Grupo E, la tricolor necesita un resultado prácticamente imposible en la última jornada ante Alemania para seguir con vida en el torneo.

El estadio de Kansas City fue escenario de una de las noches más dolorosas del fútbol ecuatoriano en años. La tricolor llegó con la obligación de ganar y golear, generó 27 remates —15 al arco—, pero se topó con un arquero que convirtió el partido en su noche personal y con una selección caribeña que supo cuándo replegarse y cuándo resistir.

El nombre que Ecuador tardará en olvidar es Eloy Room. El guardameta de Curazao fue figura desde los primeros minutos: en el minuto dos ya había negado un gol cantado a Enner Valencia, que quedó solo frente al arco tras un pase de Moisés Caicedo y no pudo convertir ante la rápida salida del portero. Fue el primero de una larga serie de intervenciones que terminaron por definir el partido.

Con un punto en dos partidos, la situación de Ecuador en el Grupo E es casi terminal. Alemania lidera con seis unidades tras golear 7-1 a Curazao y avanzar en la segunda fecha; Costa de Marfil también suma puntos. La tricolor necesitaría ganarle a Alemania en la última jornada y esperar una combinación de resultados para seguir con vida, un escenario que la lógica deportiva convierte en improbable.

La nación más pequeña en disputar una Copa del Mundo logró lo que pocos esperaban: contener a Ecuador durante 96 minutos, mantener el arco en cero y sumar un punto que en la isla de 185.000 habitantes se vivirá como una victoria. Para Ecuador, en cambio, el empate sabe a despedida anticipada del Mundial 2026.

PURANOTICIA / INFOBAE.COM