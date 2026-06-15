Ecuador desperdició sus opciones y cayó ante Costa de Marfil en su debut mundialista

Ecuador dejó escapar una valiosa oportunidad en su debut por el Grupo E del Mundial 2026, ya que el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece fue superior durante largos pasajes del encuentro, generó las ocasiones más claras, pero terminó cayendo por 1-0 ante Costa de Marfil debido a un gol de Amad Diallo en los descuentos.

La selección tricolor asumió el protagonismo desde el inicio y logró instalarse con frecuencia en campo rival. Sin embargo, la falta de precisión en la definición terminó pasándole la cuenta. Durante la primera mitad, los ecuatorianos estuvieron muy cerca de abrir el marcador con un remate de Yeboah que se estrelló en el travesaño y otra clara ocasión desperdiciada por Minda tras una habilitación de Pedro Vite.

Costa de Marfil, en tanto, apostó por la velocidad de sus extremos y por los contragolpes para generar peligro. Aunque tuvo dificultades para inquietar al exportero de Universidad de Chile, Hernán Galíndez, en gran parte del compromiso, encontró espacios en el segundo tiempo y comenzó a equilibrar las acciones.

La ocasión más clara para los africanos llegó con un remate de Wahi que también terminó impactando el travesaño, luego de una destacada jugada por la banda de Yan Diomande, uno de los jugadores más activos del conjunto marfileño.

Cuando el empate parecía sentenciado, llegó el golpe definitivo. A los 90 minutos, Amad Diallo apareció dentro del área para conectar un balón y definir cruzado ante Galíndez, decretando el 1-0 que desató la celebración de los africanos.

La derrota deja a los sudamericanos obligados a sumar en sus próximos compromisos para mantener intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Costa de Marfil, en tanto, comenzó con el pie derecho su participación mundialista y extendió una estadística positiva que la ha acompañado en sus distintas participaciones en la cita planetaria.

PURANOTICIA