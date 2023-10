Ebert de Canadá se lleva el oro en skateboarding park: "No me importaba ganar, quería divertirme"

Este domingo empezó a desarrollarse una nueva jornada del skateboarding panamericano, esta vez con la realización de las competencias del park femenino en la nueva Explanada de Deportes Urbanos del Estadio Nacional de Santiago.

La medalla de oro quedó en poder de la canadiense Fay DeFazio Ebert, a quien le bastó con los 84.66 puntos obtenidos en su segunda ronda de participación. En segundo lugar, quedó la brasileña Raicca Ventura de Oliveira, gracias a los 82.54 que ponderó en el tercer run.



"Solo quería sonreír y sentirme bien conmigo misma. No me importaba ganar, solo quería completar mi actuación y divertirme, porque he conocido a estas personas durante un tiempo en otros concursos, son amigables y realmente las quiero", comentó la deportista de 13 años tras su presentación.

Además, se refirió a la posibilidad de decir presente en los Juegos Olímpicos de Paris 2024: "Creo que seguiré progresando y dando lo mejor de mí, seguiré pensando y dedicándome por completo. Creo que me clasificaré".

El podio lo completó la estadounidense Bryce Ava Wettstein, quien terminó por colgarse la medalla de bronce con un puntaje de 79.95, el que registró durante su primer turno. La patinadora chilena Josefina Tapia, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, finalizó en sexto puesto con 62.08 puntos.

"Tengo este gran sueño, me hace llorar, de un día subir al podio de los Juegos Olímpicos, pero mi primer sueño es llegar a los Juegos Olímpicos. Pero, obviamente, con un sueño, siempre está ahí y te acercas cada vez más, día a día", expresó la nacida en California.

El skateboarding como disciplina estuvo presente por primera vez en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014, en 2020 tuvo su debut en los Juegos de Tokio y por primera vez se agrega a los Juegos Panamericanos.

Cabe consignar que el skateboarding es una de las disciplinas que otorga puntos para el ranking olímpico mundial de la categoría.

