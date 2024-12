Dylan Escobar fue oficializado como el primer refuerzo de U. Católica para la temporada 2025

Universidad Católica oficializó a Dylan Escobar como su primer refuerzo para la temporada 2025.

Este lunes, el lateral derecho que proviene de Coquimbo Unido fue presentado en el conjunto de la franja.

El jueves pasado la UC había anunciado el "principio de acuerdo" con el joven de 24 años.

El oriundo de Huasco se suma a los "cruzados" a préstamo por un año y con opción de compra al finalizar la temporada 2025.

Con la camiseta de los "piratas" el defensor jugó 88 partidos, completando 6.788 minutos, sin anotar goles, pero dando siete asistencia.

En la ceremonia, el jugador manifestó toda su felicidad por el salto en su carrera y expresó: "Le agradezco a la hincha por cómo me recibió. Al cuerpo técnico, compañeros y staff, me siento muy bien, fue una llegada que buscaba hace mucho tiempo. Ahora a demostrar y crecer junto a Católica. En Coquimbo nos planteábamos ganar, pero las presiones son distintas. Estamos en una ciudad más centralizada, vista más por el extranjero y el medio local. Estoy preparado para hacerlo de buena manera".

Sobre sus primeros contactos con el técnico Tiago Nunes, comentó que "con el 'profe' tuvimos mucha afinidad en el término del último partido, me felicitó por el nivel que he tenido y me pidió que siga con ese nivel y potencie al equipo. Es un club que sé que me va a ayudar mucho como futbolista para lo que quiero para mi carrera. Le pregunté a Sebastián Galani y Juan Cornejo y me dijeron que tenía que aprovechar la oportunidad".

En cuanto a la presión de llegar a la UC, sostuvo: "He trabajado mucho con psicólogo, le prometí que algún día iba a llegar a un grande, que era mi objetivo. Él me fue enseñando técnicas para que no me jueguen en contra los elogios y las críticas. Soy una persona con los pies en la tierra y sé lo que valgo".

Consultado sobre la posible llegada de Gary Medel a la UC, respondió: "Son nombres que ilusionan mucho, cuando pequeño lo veía por la televisión. Si se llega a dar eso, sería un orgullo, he compartido camarín en los microciclos de la Selección con jugadores de mucha talla".

En tanto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, expresó que Escobar "es un jugador con una enorme proyección que seguimos con mucho interés en los últimos años. Tiago (Nunes) lo tenía muy considerado, siempre lo mencionó como uno de los primeros jugadores a traer".

Por su lado, José María Buljubasich, gerente deportivo de la UC, comentó que "la idea es tener competencia en todas las posiciones. Con Dylan y Guillermo tendremos dos jugadores de primer nivel".

