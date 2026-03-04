Dura sanción para Santiago Wanderers tras incidentes en partido ante Unión San Felipe

El mal comportamiento de la barra de Santiago Wanderers le volvió a pasar la cuenta al club, que recibió una dura sanción para la Copa Chile 2026.

Durante el partido ante Unión San Felipe, disputado el pasado 1 de febrero, los hinchas lanzaron bombas de ruido y proyectiles hacia el campo de juego.

De hecho, uno de estos elementos pirotécnicos alcanzó a un pasapelotas, quien resultó visiblemente afectado por lo acontecido en el arco sur del estadio aconcagüino.

Además, según consignó el árbitro de aquel encuentro, se lanzaron proyectiles a la cancha, lo que mantuvo suspendido el partido durante el segundo tiempo.

Producto de estas situaciones, se determinó sancionar a Santiago Wanderers con disputar sin hinchas caturros un partido de visitante en la Copa Chile.

De esta manera, los fanáticos del Decano del fútbol chileno no podrán seguir al cuadro de sus amores en el próximo partido del Grupo D de la Copa Chile, donde comparten zona con el mencionado San Felipe, además de Unión La Calera y U. de Chile.

