Duelo clave este sábado en La Portada: U. de Chile visita a La Serena por la Copa de la Liga

Por la cuarta fecha de la Copa de la Liga, Universidad de Chile visitará a Deportes La Serena en un compromiso de vital importancia. El pitazo inicial está programado para las 15:00 horas de este sábado en el estadio La Portada, recinto que recibirá este trascendental cruce.

El futuro de ambas escuadras en el certamen podría definirse en este encuentro. Actualmente, el cuadro laico marcha en la tercera ubicación del Grupo D con cuatro unidades, en contraste con el conjunto granate, que se ubica en el fondo de la tabla con solo un punto. La urgencia de sumar se incrementa al tener en cuenta que en el primer turno se enfrentan Audax Italiano y Unión La Calera, líderes absolutos de la zona con seis positivos cada uno.

Los universitarios aterrizan en la Cuarta Región fortalecidos en el aspecto mental. Esto, gracias a la reciente victoria por 1-0 conseguida en el clásico frente a Universidad Católica, un marcador que les sirvió para poner fin a una racha negativa de dos encuentros consecutivos sin conocer de triunfos en la Liga de Primera.

Ante este escenario, el entrenador Fernando Gago optaría por mantener la misma formación que doblegó a los cruzados. De esta manera, los once elegidos serían: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

Por la vereda del frente, el elenco papayero arrastra un registro de dos empates consecutivos. Dichas igualdades mantienen al equipo en el décimo lugar del Campeonato Nacional con catorce puntos, superando por un estrecho margen de solo cuatro unidades a los puestos de descenso directo.

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