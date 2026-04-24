DT del Elche revela sus expectativas sobre Lucas Cepeda y postula a Matías Dituro a la Roja

Desde su desembarco en el fútbol español en enero pasado, proveniente de Colo-Colo, el seleccionado nacional Lucas Cepeda aún no logra afianzarse en la titularidad del Elche, registrando apenas una anotación. Ante este escenario, el director técnico del conjunto franjiverde, Eder Sarabia, abordó la actualidad del atacante chileno.

En diálogo con radio ADN, el entrenador hispano reflexionó sobre el peso que recae sobre el jugador, diciendo que "a veces se nos escapa un poco la dimensión de todo, pero evidentemente la dimensión de Lucas no se ciñe solo a España o Elche, donde quizás la presión pueda ser diferente. Sabemos la carga que supone, porque es uno de los jugadores más referentes de todo un país como Chile y te diría que de Sudamérica también".

Siguiendo esa misma línea, el adiestrador reconoció las altas expectativas que rodean al futbolista, asegurando que "el foco, la presión y la exigencia que tiene es muy grande. Sabíamos que lo suyo es un proceso y por eso tiene un contrato largo. Estamos convencidos de que todo terminará siendo positivo".

Sobre la función específica que desempeña el canterano de Santiago Wanderers dentro de la plantilla, Sarabia detalló sus virtudes ofensivas afirmando que "tiene encima esos recursos de poder ser revulsivo. Previo al último partido, en un ejercicio de tiros al arco, le dije ‘saca ese golpeo que tienes’. Seguramente el que mejor le pega a la pelota de todo el equipo. Ahora cuando está entrando ha sido determinante".

En otro ámbito, el técnico también tuvo palabras para el presente de Matías Dituro en la escuadra ilicitana. El arquero argentino-chileno recibió múltiples elogios por parte de su jefe en el banquillo: "'Mati' ha sido fundamental estos dos años con nosotros, sin ninguna duda. En esos primeros partidos de la temporada pasada tenía dudas, pero es que él con su trabajo, con su compromiso y su liderazgo... O sea, entrena como si tuviera 22 años".

Finalmente, al ser consultado por las posibilidades del guardameta para ser convocado a la Roja, Sarabia fue categórico al respaldarlo, señalando que "está en primera división, rindiendo muy bien y está para eso. A pesar de la edad, creo que todavía tiene un recorrido muy grande para seguir haciendo cosas importantes".

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