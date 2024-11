DT de Venezuela advierte que ante Chile "necesitamos un triunfo y lo vamos a buscar"

El estadio Nacional se vestirá de gala para recibir a partir de las 21:00 horas de este martes el partido entre la Selección chilena y su similar de Venezuela, que promete disputarle la localía del conjunto que adiestra el cuestionado Ricardo Gareca.

Muestra de ellos fue la multitudinaria recepción que tuvieron Fernando Batista y sus dirigidos en su arribo al Aeropuerto de Santiago, lo cual fue destacado por el propio estratego durante esta tarde en conferencia de prensa.

"Lo de la gente no me sorprende, el gran apoyo que hay. Es hermoso llegar y tener ese recibimiento", destacó el entrenador de los 'llaneros', quien reconoció que pese al buen nivel de equipo, deben ganar para no complicarse en la tabla de las Clasificatorias.

En ese sentido, el DT advirtió que "es un partido donde sabemos las necesidades que tiene Chile y nosotros también las tenemos para seguir en zona de clasificación. Necesitamos un triunfo, lo vamos a buscar, con la inteligencia que se necesita en el partido. Va a ser un encuentro importante para ambos".

En la misma línea, recordando lo que fue el empate frente a Brasil, reiteró que "estamos necesitados de un triunfo. Cuando empatas, que no es malo respecto a perder, es importante ganar. Queremos tener un resultado positivo. No miramos los 7 años que Venezuela lleva sin ganar de visitante".

Respecto al encuentro con la Roja, explicó que "trataremos de sacarle el balón el mayor tiempo posible a Chile, no darle la posibilidad que tenga el juego del partido. Tienen la obligación, van a tratar de salir a jugar el partido y tenemos que ser inteligentes, ir fraccionando el partido, atacarlos en los lugares frágiles que tienen y tenemos que tener cuidado con los jugadores de mitad de cancha en adelante, más allá que no estén pasando un buen momento y en cualquier momento pueden despertarse".

Por último, Batista se refirió al mal presente del elenco criollo, puntualizando que "lo que le pase a Chile es un problema de Chile, son selecciones que han jugado mundiales y no están acostumbrados a estar donde están. Tienen jerarquía, jugadores interesantes, pero lo que nosotros venimos a buscar son los tres puntos para terminar bien este año".

