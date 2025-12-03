DT de U. Española destacó el deseo de referentes de volver al club: "Todos quieren ayudar"

Gonzalo Villagra apuntó que "entiendo que eso tiene que ver con el cariño que se genera para cualquiera que pasa por esta institución".
Consumado el descenso de Unión Española, el segundo en sus 128 años de historia, no han sido pocos los referentes contemporáneos que han manifestado su deseo de volver al club para que la temporada 2026, con miras a la dura misión de regresar cuanto antes a Primera División.
El excapitán hispano Emiliano Vecchio y los delanteros Patricio Rubio y Tobías Figueroa son algunos de los futbolistas que se han pronunciado. Agradecimientos que fueron valorados por el director técnico de los hispanos, Gonzalo Villagra.
En conferencia de prensa, el estratego apuntó que "entiendo que eso tiene que ver con el cariño que se genera para cualquiera que pasa por esta institución", destacando que en este tipo de instancias "todos quieren ayudar, quieren aportar".
Eso sí, el entrenador advirtió que la campaña en la Liga de Ascenso será compleja. "Va a ser un torneo sumamente difícil, pero el club tiene que estar a la altura para poder enfrentar ese desafío", remarcó.
Por último, a pesar de que no se jugarán nada en la última fecha ante el campeón Coquimbo Unido, Villagra aseguró que "lo vamos a enfrentar con lo mejor que tengamos".
