DT de River Plate encandilado con Paulo Díaz: "Me despierta admiración"

Paulo Díaz tiene a todos felices en River Plate con el gran nivel que está mostrando y que le ha permitido ganarse la titularidad indiscutida en el cuadro "millonario".

Es que el defensa chileno no sólo se llena de elogios por parte de los hinchas y compañeros, sino que también de su técnico Martín Demichelis, quien tras la goleada ante Central Córdoba, por el arranque de la liga argentina, se refirió al presente del seleccionado nacional.

Demichelis manifestó sobre la ovación que nacional en Núñez que "me alegra por él, hace tiempo está en un buen nivel", expresó el DT sobre la ovación que recibió el zaguero criollo en el estadio Monumental cuando fue reemplazado.

"Me despierta admiración al haber sido marcador central y jugar en esa posición, pero es un mérito de todo el grupo. Sin el apoyo de los compañeros no estaría así, aunque considero que no tenemos que ponerle un techo", añadió sobre el ex Palestino y Colo Colo.

Consignar que hace unos días en Argentina dieron a conocer que en River Plate pretenden tramitar la nacionalidad argentina de Díaz para así liberar un cupo de extranjero y potenciar el equipo con un futbolista foráneo.

