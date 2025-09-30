DT de Paraguay anhela a Pellegrini en La Roja: "Me encantaría verlo dirigiendo a la Selección chilena"

Gustavo Alfaro, director técnico que clasificó a Paraguay al Mundial del 2026, se encuentra en Chile por la cita planetaria Sub-20 que se está disputando en el país.

En su visita en suelo nacional, el estratego del combinado guaraní dio una entrevista en la cual manifestó su deseo por ver como DT de la Roja adulta a Manuel Pellegrini, quien actualmente dirige al Betis de España y que desde que se concretó la salida de Ricardo Gareca viene siendo vinculado nuevamente en el combinado criollo.

"Esto lo digo a título personal, como un hombre de fútbol, de haber tenido el privilegio de conocer a Manuel. A mí me encantaría verlo dirigiendo a la Selección chilena. Habrá que ver si están dadas las condiciones, si Manuel quiere y si el país quiere", reconoció en diálogo con Dsports.

"Pellegrini es de esas personas que le dan un valor agregado a los lugares donde están. Es una persona que ha hecho tanto y ha llevado el prestigio del fútbol chileno a lugares tan altos, que me parece que sería muy lindo poder verlo al frente de la selección chilena", añadió.

Además, Alfaro se refirió a la fuerte caída de la Roja en la última década: "Me tocó estar presente en el 2015 cuando Chile ganó su primera Copa América y en 2016 cuando ganó la segunda. También estuve Rusia para la Copa Confederaciones, donde Chile hizo un torneo muy bueno, jugando a un alto nivel. Uno veía a esa selección chilena y decía '¿Cómo no va a estar en el Mundial?'. Pero al año siguiente se quedó fuera del Mundial. Ahí es donde uno tiene que buscar las razones para entender qué faltó".

"Si me dan a elegir entre participar en una Copa del Mundo o ganar una Copa América, yo sé que una estrella no se cambia nunca, pero jugar el Mundial es totalmente diferente, es algo único. Tal vez, las razones hay que buscarlas en esos lugares. Chile vive las consecuencias de algunas cosas o algunos factores que, si se corregían a tiempo, hoy la realidad sería otra", sentenció.

