DT de Marcelino Núñez: "Lo amamos como jugador y como personaje"

Un doblete y una asistencia le significaron a Marcelino Núñez ser genio y figura en el triunfo del Norwich City por 3-1 ante el Birmingham City, por la 29° fecha de la Championship.

Tras su brillante actuación, el volante chileno se llenó de elogios, incluyendo a su técnico en el cuadro "canario", David Wagner.

"Fue un gol increíble. Su actuación general fue brillante, un verdadero 10 de 10. No había tenido muchas oportunidades desde que llegué, pero le dimos el papel de 10 y lo hizo perfecto", expresó el estratego sobre el formado en Universidad Católica

"Es algo que realmente le acomoda como jugador y, después de su gran remate, lo demostró con su segundo gol cuando se metió en el área para convertir el centro que le había dejado Kenny. También estuvo en todo el campo de juego, trabajando duro", añadió.

Pero el DT no se quedó ahí, y agregó que "lo amamos como jugador y como personaje. No es de esos jugadores que aprende rápidamente el lenguaje, pero eso no le impide ser alguien muy popular dentro del grupo y alguien que siempre anda con una sonrisa".

Por último, Wagner aseguró que el partido en general "fue una gran presentación del equipo y un triunfo merecido. Ahora se trata de encontrar esa consistencia y lograr un triunfo en casa cuando enfrentemos al Cardiff este sábado".

